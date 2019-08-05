Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:55 — REGNUM

В Свердловской области семилетний ребёнок был доставлен в больницу с пулевым ранением головы. Как сообщают местные издания, мальчик находится без сознания в тяжёлом состоянии.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он уточнил, что инцидент произошёл 4 августа в коллективном саду возле Нижнего Тагила. Тревожный сигнал поступил от медиков, которые сообщили, что к ним поступил ребёнок с пулевым ранением. По предположению врачей в мальчика случайно попал мужчина, который стрелял по консервным банкам недалеко от того места где играли дети.

Гражданина задержали сотрудники полиции по горячим следам.

«Подозреваемый после случившегося скрылся, но представители МВД его быстро нашли и задержали. Им оказался ранее не судимый житель поселка Рудник им. 3 Интернационала по имени Александр 1984 года рождения, официально нигде не работающий. В состоянии алкогольного опьянения он прятался в одном из садовых домиков», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Он уточнил, что сыщики нашли при нём пули и две пневматические винтовки, причём от одной из них гражданин пытался избавиться, перебросив её через забор на соседний участок.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве, а также решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Сам подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в августе 2018 года к году и десяти месяцам колонии был приговорён мужчина, открывший по людям стрельбу из холостого автомата на День знаний в 2017 году.

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