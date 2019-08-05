Волгоград, , 14:50 — REGNUM

Бывшую федеральную судью Городищенского районного суда Волгоградской области признали виновной в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и запретил два года водить автомобиль. Родственникам погибших женщина должна выплатить по 1 млн рублей компенсации морально вреда, рассказали 5 августа в пресс-службе Волгоградского областного суда.

В апреле 2015 года экс-судья на третьей продольной автомагистрали Волгограда при обгоне грузовика выехала на сплошную линию разметки. По трагической случайности в этот момент там стояли двое мужчин. Обвиняемая не попыталась затормозить, сбила пешеходов и скрылась с места ДТП. Мужчин отбросило под колёса машины на встречную полосу, они погибли на месте.

В ходе судебного разбирательства женщина свою вину отрицала и от дачи показаний отказывалась. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.