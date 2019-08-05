Калуга, , 14:49 — REGNUM

Около 365 жителей Калужской области, среди которых 85 детей, обратились к медикам из-за укусов клещей с 29 июля по 4 августа. Неделей ранее клещи покусали 268 человек, в том числе 72 детей. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

По информации ведомства, на лабораторное исследование были доставлены 369 клещей. Результат на клещевой иксодовый боррелиоз оказался положительным у 102 из них. Практически каждый четвертый клещ, снятый с человека, оказался инфицированным.

Напомним, в 2018 году в медицинские учреждения Калужской области по поводу укусов клещами обратились 2 тыс. 696 человек. Годом ранее — 1 тыс. 688, число укушенных увеличилось на 60%. Заболели иксодовым боррелиозом в 2018 году 124 человека, а в 2017 году — 52.