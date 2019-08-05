Москва, , 14:47 — REGNUM

Власти Иркутской области и ряда других страдающих от лесных пожаров регионов искажали статистику о времени их ликвидации, заявил 5 августа РИА Новости представитель профильного главка Генпрокуратуры РФ Роман Федосов.

Лесной пожар

«Мы зафиксировали искажение данных о времени ликвидации пожаров», — сказал Федосов, добавив, что «достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов».

Вместе с тем, отметил он, в Бурятии подобных случаев выявлено не было, в настоящее время идет проверка по Красноярскому краю.

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Как сообщало ИА REGNUM, к тушению лесных пожаров в Сибири привлечены все доступные силы и средства МЧС России. Кроме того, в тушении лесных пожаров уже задействованы вооруженные силы.

По данным МЧС России, общая площадь природных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах с 30 июля сократилась на 25%. Максимальная площадь горения составляла более 3 млн га.

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