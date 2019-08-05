Брест, Белоруссия, , 14:47 — REGNUM

Дорожная авария с участием аиста произошла в Брестской области Белоруссии. Птица не покидала место ДТП до прибытия инспекторов, сообщила в телеграм-канале пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

В городе Столине аист взлетал с газона, расположенного вдоль проезжей части, и столкнулся с ехавшей мимо «Приорой». У автомобиля разбилась фара, птица не пострадала.

Аист оставался на месте происшествия до тех пор, пока инспекторы не закончили оформление ДТП, а потом улетел. Инцидент Чемоданова назвала курьезным и напомнила, что обычно аварии устраивают пешеходы, велосипедисты или водители.