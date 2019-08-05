Губаха, Пермский край, , 14:46 — REGNUM

В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели человека от падения доски с кровли здания, сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в Губахе произошёл смертельный несчастный случай. 31 июля на территории промышленного предприятия во время ремонтных работ погиб человек. С крыши здания выбросили доску, которая попала в проходившего мимо объекта работника.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в Прикамье отмечено снижение числа смертельных случаев на производстве: с 31 в 2017 году до 28 — в 2018 году.