Ачинск, Красноярский край, 5 августа 2019, 14:45 — REGNUM
Власти Ачинска проинформировали о ЧП в районе деревни Каменка Ачинского района. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в администрации Ачинска, слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74 008.
К месту ЧП выехала оперативная группа ЕДДС, её возглавляет глава города Илай Ахметов.
Жителей Ачинска просят сохранять спокойствие. Им также рекомендуют не ездить в сторону Каменки.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ачинске очевидцы сообщили о нескольких взрывах. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Читайте ранее в этом сюжете: Ачинск: очевидцы сообщают о взрывах на складе боеприпасов