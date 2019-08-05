Симферополь, , 14:37 — REGNUM

Сильный ветер повалил несколько десятков деревьев в Симферополе 3−4 августа. Об этом ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации города.

«Упало 15 деревьев в районе улицы Беспалова, проспектов Вернадского и Победы. Погибших и пострадавших нет. Ещё около десятка деревьев обрушились частично», — отметили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе Крыма из-за непогоды подтопило после обильных осадков десятки домов в частном секторе и несколько фермерских хозяйств.

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