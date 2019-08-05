Ачинск, Красноярский край, , 14:36 — REGNUM

В Красноярском крае на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе, произошел пожар и взрыв, сообщает 5 августа ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

Отмечается, что на место происшествия направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Для эвакуации также направлены автобусы.

Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее на территории воинской части в городе Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области загорелось не эксплуатируемое здание, в результате происшествия никто не пострадал.

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