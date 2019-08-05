Махачкала, , 14:42 — REGNUM

Сильный ветер в Дагестане стал причиной аварийного отключения энергоснабжения на территории города Дербента и пяти районов республики. Без света по состоянию на 12:00 5 августа остались жители 37 сёл, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

В зону полного отключения попали 14 населённых пунктов Дербентского района, 11 — Левашинского, пять — Сулейман-Стальского, четыре — Табасаранского, три — Каякентского. В Дербенте отключение электричества произошло частично.

«Во всех районах работают бригады электриков», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее МЧС Дагестана объявил на сегодняшний день штормовое предупреждение по приморским районам республики, где скорость северо-западного ветра в течение дня местами будет достигать 23 м/с.

Читайте также: Штормовое предупреждение объявлено по районам Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение по районам Дагестана, преимущественно горным, также было объявлено на 2−3 августа.