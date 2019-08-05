Севастополь, , 14:26 — REGNUM

В Севастополе следователи начали проверку по факту гибели двух спортсменок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства 5 августа, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК России по городу Севастополю, проводится тщательный осмотр места трагедии.

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Также уже известно, что территория яхт-клуба не предназначена для санкционированного купания. В этой связи следователи дадут оценку сотрудникам яхт-клуба, ответственным за вопросы безопасности на вверенной территории.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в ведомстве. — Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления».

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба Гагаринского района в Севастополе. Действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу отправились купаться в шторм в необорудованном для этого месте и утонули. В связи со сложными погодными условиями поиски были затруднены. Сегодня, 5 июля, тела девушек были извлечены из воды.