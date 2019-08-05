Оренбург, , 14:23 — REGNUM

В Оренбурге саперы уничтожили опасный боеприпас, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по Оренбургской области.

Опасный артиллерийский снаряд нашел пастух в 10 км от села Нежинка. Ржавый боеприпас находился в безлюдном месте и на поверхности земли.

По данным Росгвардии, снаряд представлял опасность. У него был поврежден головной взрыватель. Специалисты не смогли определить в какой период произведен боеприпас. Не исключено, что он времен Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2018 году на территории Оренбургской области обнаружено 15 боеприпасов, для обезвреживания которых вызывали саперную группу.

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