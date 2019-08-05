Москва, 5 августа 2019, 14:11 — REGNUM
Обвиняемый в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев заключён под стражу. Соответствующее решение принял Пресненский районный суд Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абаничева Сергея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядка — прим. ИА REGNUM ), сроком на 1 месяц 24 суток, до 27 сентября 2019 года», — отметил представитель суда.
Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное решение было принято в отношении другого фигуранта дела о массовых беспорядках Даниила Конона.
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