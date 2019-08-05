Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 14:08 — REGNUM

В ямальском городе Ноябрьске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в канализационной трубе при выполнении ремонтных работ. Трагедия произошла 3 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ЯНАО.

Предварительно установлено, что при ремонте коллектора, расположенного на проспекте Мира, 46-летнего работника ООО «ПолимерТехМонтаж» потоком воды затянуло в канализационную трубу. Тело погибшего обнаружено спасателями 3 августа около 18:00 по местному времени. Очевидцы сообщают, что мужчина сам отстегнул страховочный пояс, так как он ему мешал.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.