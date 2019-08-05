Москва, , 14:03 — REGNUM

Роскомнадзор запросил у банка «Открытие» информацию, связанную с возможной утечкой личных данных клиентов Бинбанка. Об этом сообщает 5 августа пресс-служба ведомства.

В банк «Открытие», говорится в сообщении, направлено письмо с требованием разъяснить причины утечки, назвать виновных в инциденте лиц и рассказать о принятых мерах. Речь идет о неправомерном распространении имен, паспортных данных, адресов и телефонов клиентов Бинбанка.

Как сообщало ИА REGNUM, об утечке базы данных 70 тыс. клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединён к «Открытию», стало известно из СМИ. Утверждалось, что в сети за персональные данные клиента банка перекупщики просят около пяти рублей.

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