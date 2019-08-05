Донецк, 5 августа 2019, 14:07 — REGNUM
Боевики 92-й бригады ВСУ, размещённые в Авдеевке, разворовывают оборудование шахты «Бутовка-Донецкая», заявил 5 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.
По его информации, заместитель командира бригады организовал вывоз имущества шахты для дальнейшей сдачи его в металлолом.
Он отметил, что после многочисленных жалоб местных жителей на место прибыла комиссия ВСУ, которая не нашла состава преступления.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее на Авдеевском коксохимическом заводе были уволены 27 рабочих, отказавшиеся «праздновать» пятую годовщину оккупации Авдеевки боевиками ВСУ.
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