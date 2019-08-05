Донецк, , 14:07 — REGNUM

Боевики 92-й бригады ВСУ, размещённые в Авдеевке, разворовывают оборудование шахты «Бутовка-Донецкая», заявил 5 августа начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга.

По его информации, заместитель командира бригады организовал вывоз имущества шахты для дальнейшей сдачи его в металлолом.

«Примечательно, что изначально разворовывание шахты начали рядовые боевики бригады на передовой с целью выручки денег на покупку продуктов, которые не додавались подразделениям», — рассказал Безсонов.

Он отметил, что после многочисленных жалоб местных жителей на место прибыла комиссия ВСУ, которая не нашла состава преступления.

«Наблюдатели докладывают, что уже сегодня на шахте «Бутовка-Донецкая» вывоз имущества на металлолом начался практически в промышленном масштабе. В настоящее время, «челночным способом» металлолом вывозят девять бортовых военных грузовиков», — подчеркнул Безсонов.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее на Авдеевском коксохимическом заводе были уволены 27 рабочих, отказавшиеся «праздновать» пятую годовщину оккупации Авдеевки боевиками ВСУ.

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