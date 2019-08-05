Бангкок, , 13:59 — REGNUM

В Таиланд сотрудники правоохранительных органов разыскивают более 10 человек, подозреваемых в причастности к серии взрывов в Бангкоке. Об этом заявил в понедельник, 5 августа, премьер-министр страны Прают Чан-Оча, предает агентство Reuters.

«Более 10 человек, причастных к произошедшему, должны быть арестованы, им будет предъявлено обвинение и исследованы их мотивы (нападения)», — сказал Прают.

«На данный момент мы не можем сказать, кто стоит за нападением, но они бессердечны и подло сеют хаос в стране… при демократическом правлении», — добавил он.

Серия взрывов прогремела в столице Таиланда в пятницу, 2 августа, во время проходившей встречи министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии, в которой также приняли участие высокопоставленные дипломаты из США, Китая и других мировых держав. В субботу, 3 августа, еще три бомбы взорвались возле трех банкоматов в южной провинции Паттани.