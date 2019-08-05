Севастополь, 5 августа 2019, 13:46 — REGNUM
Сотрудники поисково-спасательного отряда извлекли из моря тела двух спортсменок, которые погибли во время шторма в бухте Омега. Об этом 5 августа ИА REGNUM рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю.
«Первое тело извлекли из воды в 90:35. Через час с лишним была поднята вторая погибшая», — отметили в МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошёл накануне днём. Действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу отправились купаться в шторм в необорудованном для этого месте.
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