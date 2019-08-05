Ухань, Китай, , 13:41 — REGNUM

Двенадцать человек стали жертвами внезапного наводнения в центральном Китае, еще один человек числится пропавшим без вести, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 18:40 по местному времени в ущелье Дуоби уезда Хэфэн провинции Хубэй на севере Китая. Спасти удалось 61 человека, сообщили спасатели. Личности погибших были предварительно установлены. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о десяти жертв разгула стихии. Причиной наводнения стали мощные ливни, обрушившиеся на регион.

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