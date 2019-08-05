Село Долгодеревенское, Челябинская область, , 13:31 — REGNUM

В южноуральском Сосновском районе установили причины пожара на территории села Долгодеревенское. Возгорание началось с масла от фритюра, сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

Хозяйка квартиры на верхнем этаже пятиэтажки была дома с двумя детьми. Она почуяла запах дыма с кухни, прошла туда и увидела, что работает конфорка газовой плиты, на которой стоит кастрюля с фритюрным маслом.

Когда женщина открыла крышку кастрюли, то масло загорелось. Она решила потушить огонь водой, но безуспешно.

Пожар возник 3 августа. Женщина вызвала пожарных и с детьми покинула квартиру. Огонь повредил несколько квартир.

В МЧС напоминают: тушить фритюрное мало водой нельзя. Хозяйке нужно было лишь накрыть его крышкой кастрюли и горение был прекратилось.