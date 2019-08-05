Эр-Рияд, , 13:36 — REGNUM

Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, перехватила два беспилотника, запущенного хуситами. Об этом 5 августа сообщает Al Arabia со ссылкой на свои источники.

Подробности инцидента пока не сообщаются, представители коалиции отметили лишь тот факт, что дроны направлялись в сторону города Хамис-Мушаит, расположенном на юго-западе королевства.

Хуситы не подтвердили и не опровергли указанную информацию.

Напомним, Саудовская Аравия во главе арабской коалиции, вторглась в Йемен в 2015 году, где ведет борьбу с повстанцами-хуситами, контролирующими большую часть государства.