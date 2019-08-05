Ташкент, , 13:30 — REGNUM

В Нуратинском районе Навоийской области Узбекистана на автодороге Нурата — Джизак — Фариш в результате ДТП погибли трое граждан Казахстана. Об этом 5 августа сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на МИД республики.

По данным ведомства, 3 августа на 136 км автодороги Нурата — Джизак — Фариш автомобиль «Нексия» столкнулся с грузовым автомобилем «Исузу». В легковом автомобиле находились 7 человек. В результате столкновения на месте погибли трое, в том числе двое несовершеннолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Джандарском районе Бухарской области Узбекистана водитель рейсового автобуса Алма-Ата — Нукус не справился с управлением, что привело к опрокидыванию машины. В результате ДТП погиб один человек, еще 10 были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане перевернулся автобус из Казахстана — погиб один человек