Саратов, , 13:28 — REGNUM

Сотрудники Россельхознадзора по Саратовской области пресекли попытку незаконного ввоза дынь из Казахстана на территорию России. Об этом сообщается 5 августа на сайте управления Россельхознадзора по Саратовской области.

Дыни

Сотрудники пограничного управления задержали автомобиль с дынями на фитосанитарном контрольном посту «Озинки». При проведении проверки оказалось, что на коробках с дынями отсутствует маркировка. Всего в автомобиле было порядка 20 тонн свежей подкарантинной продукции.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции на территорию РФ был запрещен.

За нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции водитель привлечен к административной ответственности. Сейчас решается вопрос с возвратом автомобиля на территорию Казахстана.