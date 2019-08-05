Тверь, , 13:12 — REGNUM

Более 350 жителей Тверской области, пострадавших от укусов клещей, обратились к медикам за неделю с 29 июля по 4 августа. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба ТУ Роспотребнадзора.

Более 30% пострадавших от клещей — дети. При этом у 20% клещей, снятых с людей и отправленных на исследования, был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза. Случаев заболевания людей клещевым энцефалитом за неделю не зарегистрировано.

Отметим, в общей сложности в Тверской области против клещей всего обработано 518 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — более 430 га.