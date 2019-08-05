Багдад, , 13:15 — REGNUM

Вооруженные силы Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, приступили к проведению операции по уничтожению остатков боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Дияла и Ниневия, об этом 5 августа сообщает Kurdistan24.

В спецоперации принимают участие представители вооруженных сил Ирака, полиции провинции Дияла, шиитских ополченцев, суннитских ополченцев, а также ВВС коалиции, возглавляемой США.

Примечательно, что в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в указанных регионах не привлечены курдские вооруженные силы, что обнажает противоречия между Эрбилем и Багдадом.

Причиной спецоперации стала активизация террористов в данных провинциях, являющихся объектом территориального спора между курдской автономией и центральным правительством страны.

Напомним, в декабре 2017 года власти Ирака заявили о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако на территории страны продолжают действовать тысячи террористов.

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