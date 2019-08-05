Москва, , 13:19 — REGNUM

Даниил Конон, обвиняемый в участии в массовых беспорядках в Москве, заключён под стражу. Соответствующее решение 5 августа принято в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток, до 27 сентября 2019 года. Гражданина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Пресненский суд Москвы поместил под стражу пятерых участников массовых беспорядков в столице.

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