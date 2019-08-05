Тверь, , 13:05 — REGNUM

В поселке Заволжский Тверской области обнаружено тело водителя такси, по данным следственных органов, смерть криминальная. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тверской области 5 августа, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Тело мужчины было обнаружено 3 августа возле обочины дороги в поселке Заволжский Калининского района. Установлено, что мужчина работал водителем такси. В настоящее время следователи устанавливают всю картину произошедшего и подозреваемых в убийстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Кабардино-Балкарии была жестоко убита 45-летняя жительница — с нею расправились, чтобы завладеть ее автомобилем.