Элиста, , 12:54 — REGNUM

Начальник отдела ГУ МЧС по Республике Калмыкия предстанет перед судом по обвинению в присвоении (хищении) чужого имущества. Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики 5 августа, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, обвиняемый, занимая в 2014 году должность начальника отдела Главного управления МЧС по республике, использовал свои служебные полномочия в корыстных целях. Согласно материалам дела, он присвоил 21 тыс. 440 литров бензина марки АИ-92, общей стоимостью более 500 тыс. рублей.

Теперь фигуранту дела грозит наказание в виде до шести лет лишения свободы. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на автомобиль, оформленный на супругу обвиняемого.