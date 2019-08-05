Грозный, , 12:48 — REGNUM

В Чечне спасен ребенок, оказавшийся снаружи многоэтажного дома и простоявший, зацепившись за подоконник, пока не подоспела помощь. Двое взрослых спасли мальчика, подобравшись к нему из соседнего окна. Один из спасителей, по данным ИА «Чечня Сегодня», полицейский. В настоящее время спасителей разыскивают, чтобы выразить им благодарность.

На кадрах видео, которое выложили в сети интернет очевидцы, видно, что операция по спасению 8−10-летнего ребенка прошла за считанные секунды. Спасатель подтянулся до мальчика и, уверенным движением захватив его за одну руку, втащил ребенка в комнату.

Каким образом мальчик оказался на короткой балке, выступающей из стены, неизвестно. Отметим, что на сайтах правоохранительных органов информации об инциденте пока нет.