Чебоксары, , 12:43 — REGNUM

В Поволжье сегодня, 5 августа, пришёл южный циклон, в результате установилась дождливая погода. Об этом ИА REGNUMсообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Поволжье накрыл южный циклон, который принёс дожди: основная зона осадков проходит через Ульяновскую область и Татарию.

В Чувашии дожди начались в ночь с 4 на 5 августа, больше всего досталось южным районам. По данным синоптика-любителя, в Чебоксарах за 4 дня августа выпало более 30% месячной нормы осадков. 6 августа циклон вольется в систему малоподвижной ложбины с центром над севером европейской территории России — в результате в Чувашии сохранится облачная и холодная погода с небольшими дождями, температура составит в среднем +11…+16 градусов.

Существенное потепление прогнозируется 7 августа. Осадки в Чувашии прекратятся, и температура воздуха поднимется до 20-градусной отметки. 8 августа потеплеет ещё на несколько градусов, но при этом местами пройдут кратковременные грозовые дожди. 9 августа ожидается приход волнового циклона с обильными осадками (от 10 до 20 литров воды на 1 кв. метр земли), но будет также тепло. 10−11 августа вероятны кратковременные дожди.

По прогнозу Гидрометцентра России, в первой декаде августа средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 5 градусов.

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