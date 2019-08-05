Нукуалофа, 5 августа 2019, 12:50 — REGNUM
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к северо-западу от островного государства Тонга. Об этом сообщила в понедельник, 5 августа, Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение произошло на глубине 49 км в Тихом океане, примерно в 47 км к северо-западу от города Нейафу.
Сообщений о жертвах или разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.
Предыдущее землетрясение магнитудой в 5,4 балла недалеко от королевства Тонга произошло 24 октября 2018 года.