Нукуалофа, , 12:50 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к северо-западу от островного государства Тонга. Об этом сообщила в понедельник, 5 августа, Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение произошло на глубине 49 км в Тихом океане, примерно в 47 км к северо-западу от города Нейафу.

Сообщений о жертвах или разрушениях в результате землетрясения пока не поступало.

Предыдущее землетрясение магнитудой в 5,4 балла недалеко от королевства Тонга произошло 24 октября 2018 года.