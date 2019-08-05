Бежецк, , 12:39 — REGNUM

Следственные органы СУ СКР по Тверской области начали проверку в связи с происшествием в Бежецке, где, по сообщениям СМИ, женщина, находясь за рулём автомобиля, намеренно врезалась в толпу людей. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в пресс-службе регионального следственного управления.

По информации СМИ, 3 августа в Бежецке местная жительница, к дочери которой в ночном клубе приставали незнакомцы, решила отомстить им. Она села в машину и, набрав скорость, въехала в группу стоящих у входа ночного заведения людей. В результате пострадали два человека, одного госпитализировали. По данным СМИ, сама мать девушки в момент нахождения за рулём была в нетрезвом виде.

«Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.