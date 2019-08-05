Бишкек, , 12:38 — REGNUM

На складе бытовой техники близ рынка «Дордой» в столице Киргизии произошел крупный пожар. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на информацию министерства чрезвычайных ситуаций.

В МЧС отмечают, что возгорание на складе общей площадью 1 700 квадратных метров случилось накануне, 4 августа, в 19:45 по местному времени (16:45 МСК). Участие в тушении огня принимают шесть пожарных расчетов.

Пожар смогли локализовать, но полностью потушить его пока не удается. Пострадавших нет. Причины возгорания еще не выяснены.