Ташкент, , 12:36 — REGNUM

В Джандарском районе Бухарской области Узбекистана опрокинулся автобус Van Hool сообщением Алма-Ата — Нукус, сообщили 5 августа в пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана.

По данным ведомства, авария произошла по причине потери управления автобуса. Рейс выполняла казахстанская компания «Юг Транс Ойл». В результате ДТП погиб один человек и еще 10 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана на 181-м километре автодороги Алма-Ата — Ташкент перевернулся пассажирский автобус, что привело к гибели 11 пассажиров.