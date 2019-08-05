Бишкек, , 12:35 — REGNUM

Во время восхождения на пик Хан-Тенгри в Киргизии альпинисты из Новосибирска спасли жизнь испанской спортсменке, у которой на высоте 5 900 метров над уровнем моря случился приступ острого аппендицита, пишет «K-news».

Отмечается, что российские альпинисты, зная, что на большой высоте подобное заболевание может крайне быстро развиться в перитонит, оказали ей первую помощь, вызвали вертолет для эвакуации и подготовили посадочную площадку, утрамбовав снег на леднике — чтобы спасатели могли приземлиться как можно ближе к пострадавшей иностранке.

В итоге девушку удалось спасти, но новосибирская альпинистская сборная была вынуждена отказаться от дальнейшего восхождения на пик Хан-Тенгри.