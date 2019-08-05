Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:30 — REGNUM

В Свердловской области житель Нижнего Тагила обвиняется в незаконном отлове рыбы в период нереста с использованием рыболовецкой сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданина вместе с его знакомым задержали 2 июня 2019 года во время ловли рыбы на Черноисточинском водохранилище. При них был улов (11 лещей) и сети длиною более 30 метров. Ущерб, причинённый незаконной рыбной ловлей, составил порядка 11 тыс. рублей. По данным фактам в отношении одного гражданина возбуждено уголовное дело, которое направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу. В отношении второго уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что инкриминируемая статья предполагает санкции в виде денежного штрафа до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.