Фритаун, , 12:33 — REGNUM

Несколько районов столицы Сьерра-Леоне, Фритауна, полностью находятся под водой после сильного дождя, прошедшего 2 августа. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление местного журналиста Умару Фофана.

Многие жители города оказались закрытыми в своих автомобилях. Грузовые контейнеры в главном порту города были смыты. По словам Фофана, контейнеры дрифтовали по затопленным улицам города.

Журналист добавил, что жители несанкционированных поселений в столице пострадали больше всего. В результате удара стихии по меньшей мере один житель Фритауна погиб.

По его словам, люди обеспокоены тем, что ливень может спровоцировать разрушительные оползни, подобные тем, которые произошли в 2017 году, когда погибли по меньшей мере 300 человек и были разрушены сотни домов и зданий.