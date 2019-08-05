Бишкек, , 12:17 — REGNUM

Спасатели одной из туристических компаний Киргизии обнаружили тело российского альпиниста, пропавшего в горах 27 июля при спуске с пика Ленина. Об этом 5 августа сообщает издание 24. kg со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, тело было обнаружено на высоте 6,2 тыс. метров. Спасатели уже спустили российского альпиниста в лагерь на высоте 4,4 км. «Сегодня начался спуск тела в базовый лагерь», — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля на высоте 6,3 км в горах Чон-Алайского района Ошской области Киргизии спасатели нашли вещи российского альпиниста. Последний раз мужчина выходил на связь 27 июля на высоте 5 км.

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