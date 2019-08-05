Вашингтон, 5 августа 2019, 12:24 — REGNUM
Три случая массовой стрельбы, повлекшие за собой десятки жертв, вызвали у американских политиков сперва скорбь, а затем гнев. Социальные сети сенаторов и конгрессменов полны уже не призывов, а раздраженных требований в адрес президента США немедленно принять меры в отношении владения огнестрельным оружием.
Лидер республиканцев в Сенате, Митч Макконнелл, пишет у себя в твиттере слова поддержки в адрес правоохранителей, которые работают, «чтобы сохранять американцев в безопасности и нести правосудие». В ответ на это демократ Адам Шифф, глава разведкомитета Палаты представителей, предлагает Макконнеллу лучше поддержать жертв, причем не словом, а делом, дав ход законопроекту, который Палата представителей приняла еще зимой. Проектом предлагается ужесточить требования к проверке данных граждан, приобретающих огнестрельное оружие.
Эти же слова Макконнелла комментирует конгрессмен Кэтрин Кларк, ссылаясь на блокировку Сенатом того же законопроекта:
Конгрессмен-демократ Хаким Джеффрис пишет, что стране сейчас крайне нужно президентское лидерство:
Раздаются и голоса, прямо обвиняющие в случившемся Дональда Трампа.
Конгрессмен Пит Кинг, в свою очередь, заступается за президента:
Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в США произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. Так, мужчина начать стрелять из огнестрельного оружия в одном из торговых центров в американском городе Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения. Позже в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. Позднее ночью выстрелы раздались в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Ранения получили семь человек.