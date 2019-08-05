Вашингтон, , 12:24 — REGNUM

Три случая массовой стрельбы, повлекшие за собой десятки жертв, вызвали у американских политиков сперва скорбь, а затем гнев. Социальные сети сенаторов и конгрессменов полны уже не призывов, а раздраженных требований в адрес президента США немедленно принять меры в отношении владения огнестрельным оружием.

Лидер республиканцев в Сенате, Митч Макконнелл, пишет у себя в твиттере слова поддержки в адрес правоохранителей, которые работают, «чтобы сохранять американцев в безопасности и нести правосудие». В ответ на это демократ Адам Шифф, глава разведкомитета Палаты представителей, предлагает Макконнеллу лучше поддержать жертв, причем не словом, а делом, дав ход законопроекту, который Палата представителей приняла еще зимой. Проектом предлагается ужесточить требования к проверке данных граждан, приобретающих огнестрельное оружие.

Эти же слова Макконнелла комментирует конгрессмен Кэтрин Кларк, ссылаясь на блокировку Сенатом того же законопроекта:

Кэтрин Кларк «Пока вы публиковали здесь свои молитвы, еще одно американское сообщество, Дейтон, пострадало от вооруженного насилия. Американцы умирают, а вы не даете нам помочь им. Так кому вы на самом деле служите?»

Конгрессмен-демократ Хаким Джеффрис пишет, что стране сейчас крайне нужно президентское лидерство:

Хаким Джеффрис «Но этот парень отдыхает за гольфом в Нью-Джерси. Вернитесь. Назад. В. Вашингтон. Не вы ли обещали положить конец американской бойне?»

Раздаются и голоса, прямо обвиняющие в случившемся Дональда Трампа.

Конгрессмен Максин Уотерс «Хватит значит хватит. Америка, когда уже ты собираешься действовать по поводу оружия? Очередное бездушное массовое убийство совершено молодым белым националистом. Трамп, вы не можете избежать принятия вины за эти нарастающие убийства в вашей стране, — убийства, мотивированные вашей расистской травлей!»

Конгрессмен Пит Кинг, в свою очередь, заступается за президента:

Кори Букера обвинять президента США за массовые убийства в Эль-Пасо и Дейтоне. Так же неверно, как обвинять президентов Клинтона и Обаму за [убийства] школе Колумбайне или в Сэнди Хук» Пит Кук «Стыдно и безответственно со стороны сенатораобвинять президента США за массовые убийства в Эль-Пасо и Дейтоне. Так же неверно, как обвинять президентовза [убийства] школе Колумбайне или в Сэнди Хук»

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в США произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. Так, мужчина начать стрелять из огнестрельного оружия в одном из торговых центров в американском городе Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек, еще около 40 получили ранения. Позже в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек, ещё 26 получили ранения. Позднее ночью выстрелы раздались в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Ранения получили семь человек.