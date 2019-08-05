Сухум, , 12:26 — REGNUM

По ходатайству Генпрокуратуры Абхазии сухумский городской суд до 28 августа 2019 года заключил под стражу начальника отдела управления уголовного розыска министерства внутренних дел Абхазии Виталия Кулова и старшего оперуполномоченного управления Адгура Аутлева. Об этом сообщило 5 августа агентство «Абхазия-Информ».

По версии предварительного следствия, Виталий Кулов и Адгур Аутлев в ночь на 11 июля 2019 года в служебном кабинете применили физическое насилие к Анзору Тарба, ранее подвергнутому административному аресту. Сотрудники МВД требовали от арестованного признания вины в соучастии в совершении особо тяжкого преступления — похищении Омара Мерцхулава. Анзор Тарба получил множественные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Уголовное дело в отношении Кулова, Аутлева и других должностных лиц министерства внутренних дел было возбуждено прокуратурой города Сухум 13 июля 2019 г. 19 июля Кулов и Аутлев были объявлены в розыск, 29 июля 2019 года разыскиваемые добровольно явились в органы следствия и в тот же день были задержаны.