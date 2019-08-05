Астрахань, , 12:12 — REGNUM

Житель Астраханской области приговорён к 11 годам лишения свободы за убийство своей бывшей девушки и хранение крупной партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

В январе 2019 года 25-летний местный житель поссорился с бывшей девушкой, которая находилась у него в гостях, избил её и убил ножом. Мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Тело девушки злоумышленник закопал в своём же огороде.

О произошедшем стало известно благодаря свидетелю. Мужчину задержала полиция. При обыске у него также была обнаружена крупная партия наркотиков, расфасованных по пакетам.