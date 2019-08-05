Белгород, , 12:06 — REGNUM

Московский окружной военный суд приговорил к четырём годам лишения свободы жителя Белгорода. Мужчину признали виновным в содействие террористической деятельности — он склонил к вступлению в международную террористическую организацию другого человека и получил от него деньги для нужд запрещённой группировки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Управления ФСБ.

В июле 2017 года тогда ещё 16-летний подросток стал приверженцем радикальных религиозных взглядов. Он решил оказывать содействие террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В социальной сети молодой человек познакомился с военнослужащим и уговорил того вступить в группировку. Новому знакомому подросток направлял аудио-видео материалы, электронные книги и другие сообщения религиозной направленности. От собеседника белгородец получил материальные ценности, чтобы впоследствии передать их членам международной террористической организации.

На суде обвиняемый завил, что осознает свою вину и раскаивается в содеянном. Приговор вступил в законную силу, отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима.