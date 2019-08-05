Кизел, Пермский край, 5 августа 2019, 12:05 — REGNUM
В Пермском крае возбуждено уголовное дело факту гибели трех человек в результате пожара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.
По данным ведомства, 3 августа пожар унес жизни двух женщин и пятилетней девочки. Все они родственники. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
По предварительным данным, смерть бабушки, ее дочери и внучки наступила в результате острого отравления продуктами горения.
В настоящее время выясняется причина возгорания. Назначена пожарно-техническая экспертиза.