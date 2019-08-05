Удомля, Тверская область, , 12:04 — REGNUM

В полиции Тверской области опровергают информацию о стрельбе по детской площадке в Удомле. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что местная жительница открыла стрельбу из пневматического оружия с седьмого этажа многоэтажного дома по двору, где играли дети.

В УМВД по Тверской области сообщили, что факт стрельбы не подтверждается, однако конфликт был, сейчас в ситуации разбираются полицейские. По данным Tverigrad, участковый выехал на место, где опросил участников инцидента. Установлено, что женщина неоднократно делала замечания шумевшим детям, а затем взяла бутылки, наполнила их водой и начала кидаться, попасть ей ни в кого не удалось.

Отметим, что в социальных сетях жители Удомли сообщали, что конфликт у женщины с детьми не первый — она постоянно высказывала недовольство их поведением, в том числе с использованием нецензурных выражений.

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