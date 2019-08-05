Красноярск, , 11:57 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс, комментируя ход тушения возгораний в лесах региона, заявил о том, что в борьбе с огненной стихией наступил «радикальный перелом».

На сегодняшний день общая противопожарная группировка составляет более тысячи человек. Такая информация прозвучала на заседании с участием красноярского губернатора, первого замминистра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна и других.

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По словам Усса, в крае нынешний пожароопасный сезон начался очень рано из-за малоснежной зимы и ранней весны. Первый лесной пожар произошёл 22 марта.

Усс утверждает, что регион «серьёзно» подготовился к лесопожарному сезону. В частности, речь идёт об укреплении материальной базы Лесопожарного центра, усилении плотности авианаблюдения и так далее. Удалось не допустить перехода пожаров на населённые пункты, не пострадал ни один объект экономики.

«57% возгораний в регионе погашены в первые сутки. У нас есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом», — заявляет губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае наблюдается сложная лесопожарная ситуация. В соцсетях и СМИ и вовсе звучит слово «катастрофическая». На утро 5 августа в регионе действовали лесные пожары на площади порядка 815 тыс. га. Бывали дни, когда площадь возгораний в крае превышала 1 млн га. В регионе действует режим ЧС.

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