Якутск, , 11:56 — REGNUM

Суд Якутска признал виновным в совершении 29 эпизодов изнасилований несовершеннолетней и приговорил бывшего учителя физкультуры одной из школ города к 20 годам строго режима, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ республики Анна Колесник.

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В ходе следствия установлено, что будучи учителем физкультуры, обвиняемый с декабря 2017 по май 2018 года совершал в разных местах, в том числе и в школе, противоправные действия в отношении ученицы 13 лет.

Родители девочки увидели в её телефоне переписку с педофилом и сообщили в правоохранительные органы. Учителя задержали и завели уголовное дело. Из школы он был уволен.

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Обвиняемый вину не признал, но доказательная база подтвердила его виновность. В общей сложности он совершил 29 преступных эпизодов. Суд назначил наказание — 20 лет строгой колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа житель Калужской области получил четыре года лишения свободы за развратные действия в отношении ребёнка.