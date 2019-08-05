Севастополь, , 11:53 — REGNUM

Молодая девушка пострадала в результате столкновения трактора и внедорожника на трассе в Севастополе. Об этом 5 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по городу Севастополь.

«Около полуночи водитель трактора JCB двигался по улице Хрусталёва и не уступил дорогу внедорожнику Toyota, двигавшемуся в попутном направлении. В результате джип врезался в трактор, после чего перевернулся. Пострадала пассажир автомобиля», — уточнили в УМВД по Севастополю.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Инкермане под Севастополем автомобиль службы такси совершил наезд на собственного пассажира и скрылся с места происшествия. Мужчина погиб.

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