Краснодар, , 11:45 — REGNUM

Пятеро бывших сотрудников полиции Краснодара предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве, а также в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В числе обвиняемых — бывший старший оперуполномоченный отделения ОП (п. Калинино) отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Краснодару и четверо бывших оперуполномоченных из того же отдела.

По версии следствия, 14 июня 2017 года полицейские на улице остановили гражданина, насильно посадили в служебную машину, на которой отправились к знакомым потерпевшего. Применяя физическое насилие, полицейские потребовали от мужчины 500 тыс. рублей, таким же способом полицейские вымогали деньги и с его знакомых, пообещав в случае отказа привлечь к уголовной ответственности за преступления, которые пострадавшие не совершали. В сентябре того же года обвиняемые вымогали 400 тыс. рублей у другого местного жителя — мужчину заковали в наручники, избивали и угрожали уголовным делом, а позже просто бросили на улице города.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.