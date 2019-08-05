Тобольск, Тюменская область, , 11:46 — REGNUM

В Тюменской области за продажу чужого автомобиля к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорён житель Тобольска. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Тобольском городском суде.

Судом установлено, что 24 апреля 2018 года Игорь О. заключил договор аренды с последующим выкупом автомобиля ВАЗ 21 150 с ранее незнакомым ему мужчиной. Арендатор платил за машину 500 рублей в день до 1 октября 2018 года. В общей сумме он выплатил хозяину автомобиля 70 тыс. рублей.

Затем арендатор перестал платить хозяину авто, так как, по его словам, машина ломалась и деньги уходили на её ремонт. В декабре автомобиль отказал полностью. Тогда Игорь О. продал его неустановленному лицу за 30 тыс. рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Мужчину суд приговорил по п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ («Кража») и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-начальник ГИБДД тюменского города продал угнанный автомобиль