Златоуст, Челябинская область, 5 августа 2019, 11:28 — REGNUM
В больнице Златоуста Челябинской области 24 июля умерла новорождённая девочка. Об этом журналистам сообщили в областном СКР.
Девочка была доставлена в больницу из Катав-Ивановского района, состояние было тяжёлым. Мать ребёнка считает, что медики нарушили правила перевозки до больницы.
Стартовала доследственная проверка. Органам СКР предстоит изучить все обстоятельства трагедии. На свой контроль расследование взяло руководство ведомства.